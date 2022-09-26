921地震用稱人結5樓逃生 師鐸獎得主推童軍教育

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921大地震23週年剛過，111年師鐸獎得主台中市富春國小校長李秀櫻（右）是當年受災戶之一，因童軍教育稱人結，助她自傾倒大樓逃生，從5樓平安落地，劫後餘生，她大力推動童軍教育。左為教育部長潘文忠。（教育部提供） 中央社記者陳婕翎傳真 111年9月26日

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）921大地震23週年剛過，今年師鐸獎得主台中市富春國小校長李秀櫻是當年受災戶之一，因童軍教育稱人結，助她自傾倒大樓逃生，從5樓平安落地，劫後餘生，她大力推動童軍教育。

教育部今天上午舉行111年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及教育部長潘文忠赴會場向獲獎教師祝賀，今年共有72名教師獲師鐸獎、20名教師榮獲教育奉獻獎以及309名服務滿40年的資深優良教師。

李秀櫻為今年師鐸獎得主之一，她在會前接受媒體聯訪時分享了歷經921地震洗禮，她就住在台中王朝社區大樓，當時樓傾倒、門打不開，她和丈夫及孩子發現唯一的逃生口只有後門，但住在5樓的他們，手邊只有一條繩索。

李秀櫻說，因為曾學過童軍教育，她越過鐵窗，用童軍稱人結綁住自己，她不僅教會丈夫，帶著孩子逃生，甚至帶頭嘗試降落，所幸全家都平安獲救，劫後餘生，她深感童軍教育非常重要，認真推動，以備不時之需，也成為富春國小的學校特色之一。

同樣也是今年師鐸獎得主的桃園市海湖國小教務主任張哲溢則分享，一名令他印象深刻的學生阿福（化名），因家庭關係，阿福從低年級時，就常常在學校惹是生非，是教師辦公室常客，當初老師們想著阿福體力好，就安排進學校特色課程的獨輪車隊練習。

阿福不認輸的個性，不怕跌倒，在獨輪車上找到自信，更透過團體生活，從叛逆孩子變成個性及學習都好的學生。在海湖國小幾乎一半的學生是來自弱勢家庭，張哲溢說，事實上，他從小就是不會讀書的孩子，成績永遠墊底，高中落榜，即使被安排進重考班，他依舊只顧玩樂。

直到一次和朋友偷騎摩托車，發生車禍重傷，國中老師到院探病，鼓勵張哲溢，當下他大受老師感動，希望以後也成為有溫度的老師，努力考上師範學院。他說，任教23年都待在海湖國小，就是因為看到這裡的孩子們就像看到小時候的自己。

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同樣是逆風飛翔的師鐸獎得主台北市石牌國中老師林連鍠，現在是學生口中「理化神」的他，不說沒人知道，他曾經國小時差點被送到啟智班、國中年少輕狂瘋賽鴿，一心想靠贏賽鴿獎金改善家中經濟，是老師眼中沒有前途的孩子，只有恩師沈吉木一直鼓勵，他才沒有放棄自己，走到今天。

今年的師鐸獎得主國立台灣師範大學教育心理與輔導系教授王麗斐，輔導工作上遇到困難、想提前離開崗位的老師，曾有老師因沒收學生手機挨告，震驚又挫折地走進輔導中心，這名老師最後告訴她，老師就像廚師，經過這件事後，知道廚師除了用快鍋做飯，也能選擇以悶燒鍋做出好吃飯菜。（編輯：管中維）1110926