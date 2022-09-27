線上遊戲將須公布轉蛋機率 消基會呼籲玩家查驗

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）消基會今天表示，為確保消費者權益，規定線上遊戲業者應公布轉蛋機率的新制2023年上路，數位發展部委請學者設計查驗機制，呼籲玩家參與、共同驗證，攜手強化把關機制的運作。

消費者文教基金會今天召開「遊戲玩家動起來—消基會呼籲消費者參與線上遊戲第三方查驗，驗證遊戲機率真實性」記者會，會中發布以上資訊。

消基會秘書長徐則鈺說明，查驗業者公布的轉蛋機率是否屬實很重要，但是目前國際上還沒有相關做法，8月底成立的數位發展部，其下的數位產業署於是邀請數位產業自律推動委員會、台北市電腦公會等相關單位共議如何強化查驗機制。

他並說，數位產業署也委請台灣科技大學資工系教授戴文凱領導的團隊參與，經其團隊研析，預計募集玩家抽獎過程的紀錄影像檔進行統計分析，藉此比對機率是否符合統計學的信賴區間，提供玩家、業者及消保機關共同驗證、判斷，了解業者公布的機率是否跟事實貼近。

徐則鈺說明，消基會也獲數位產業署邀請參與此查驗機制相關計畫的執行，好讓計畫的執行更順利，而這個計畫預計試辦20款遊戲內機會型商品或活動，篩選標準以熱門、新上市及有轉蛋機制的遊戲為主，第一波將公布10款，之後再公布10款，可上查驗網站https://gacha.gamelab.com.tw/了解內容。

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關於業者公布的轉蛋機率若有不實，數位產業署副署長林俊秀說，業者若沒公布機率，可根據消費者保護法限期改正，不改正可開罰；機率公布不實，則可依據公平交易法的廣告不實規範進行處罰。

消基會補充，業者若不公布轉蛋機率，根據消保法第56條之一規定，可限期改正，屆期未改正可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，再犯可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰。消基會董事長黃怡騰說，機率不實可能還會涉及民法損害賠償、刑事詐欺的責任。（編輯：陳政偉）1110927