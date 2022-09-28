教師節不快樂 工會籲正視兼課、專案教師權益

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（中央社記者陳至中台北28日電）今天是教師節，一早包括高教工會、全國教師工會聯合會等組織到教育部陳情，呼籲正視兼課、專案教師的權益，並建議修訂旋轉門條款，避免官員退休後到私校任職當「門神」。

高教工會、全教總今天上午號召數十名工會代表到教育部、立法院前舉辦聯合行動，上演行動劇，把「肥貓工廠」4字貼在教育部門口，隨後又轉進立法院，呼籲朝野立委共同修法，避免公立學校教師退休後再任職私校領雙薪（月退休金加上私校薪資），以及政府官員卸下職務後，轉到私校擔任「門神」。

全教總理事長侯俊良表示，上述2種情況影響到年輕、有熱忱的教師投入職場，許多人被迫從事缺乏保障的兼任、專案職務。高教工會研究員陳柏謙也說，他們追求的是「世代正義」，估計有上千名教師職缺受影響。

今天的聯合行動中，前亞太創意技術學院（已停辦）黃姓教師分享，學校走向退場前，讓60多名教師被迫離職，其中只有2、3人找到銜接的教職。近年有太多私校教師面臨同樣困境，許多人才40多歲，背負家庭經濟壓力，她就知道一個案例，不得不離開家人「西進」中國大陸，卻在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中病死他鄉。

到場聲援的台灣師範大學教授黃涵榆指出，早上出門才接到友人的訊息，在教師節的今天接獲學校不續聘通知，「叫人怎麼快樂起來。」黃涵榆本來要在今天的台師大100週年校慶上接受表揚，卻選擇站出來為年輕教師發聲。

對於雙薪議題，教育部多次公開回應指出，司法院大法官釋字第783號解釋，刪除了公校退休教職員再任私校時須停領月退休金的規定。不過教育部已祭出配套，包括要求私校不得使用講補助款支付相關人員薪資，計算補助核配基準時也不列計退休再任教師等。

高教工會則認為，大法官並非認定「雙薪」合理，而是認為過去法律限制手段過於寬泛，應再立法規範，例如改採比例停發或其他手段。

全國私校工會今天也發出新聞稿，理事長尤榮輝指出，台灣私校工作環境不佳、教師不受尊重、勞動權受侵害，導致多數教師「教師節不快樂」。如果孔子在今天的私校任教，恐怕也難逃教師評鑑的荼毒，而面臨解聘、不續聘。

尤榮輝呼籲總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，在教師節的今天不要只是行禮如儀地頒獎、發文祝賀，而要有所作為，改善私校工作環境。

教育部今天有派出代表接下高教工會、全教總的陳情書，截至今天11時20分為止，暫未有進一步回應。（編輯：張芷瑄）1110928