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指揮中心：輝瑞口服藥目前庫存充足 將盡快配送

2022/9/28 15:39（9/28 16:08 更新）
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指揮中心表示，現階段口服抗病毒藥輝瑞「倍拉維」（Paxlovid）庫存充足，還有17.8萬人份，會趕快配送。（指揮中心提供）
指揮中心表示，現階段口服抗病毒藥輝瑞「倍拉維」（Paxlovid）庫存充足，還有17.8萬人份，會趕快配送。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）國內COVID-19疫情仍在高原期，有縣市藥局跟衛生局反應，口服抗病毒藥輝瑞「倍拉維」（Paxlovid）不足，指揮中心表示，現階段庫存充足，還有17.8萬人份，會趕快配送。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩上升，口服抗病毒藥是降低重症風險關鍵之一，據統計，昨天共開6472人份口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5362人份、默沙東「莫納皮拉韋」1110人份，今年以來累計開立約65萬6851人，包括共54萬1672人倍拉維及11萬5179人份莫納皮拉韋。

正逢疫情高原期，如今卻有不少縣市藥局跟衛生局反應輝瑞「倍拉維」口服抗病毒藥庫存不足，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現在還有17.8萬人份庫存；指揮官王必勝補充說明，評估年底可能仍有需求，持續洽購，會盡快再次盤點，配送藥物至數量不足的核心藥局或衛生所

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8692床、空床4601床、空床率52.9%，其中台北區41.1%、北區53.7%、中區53.8%、南區48.5%、高屏區57.3%、東區87.7%；52家集中檢疫所共7663床、空床數4556床、空床率59.5%；22家地方加強型防疫旅館1353床、空床數472床、空床34.9%。

王必勝說，這一週連續3天都比上週同期微幅上升，但以整體疫情數據分析，這週疫情比12至17日下降，判斷現階段是高峰過後的高原期，將持續密切觀察未來疫情趨勢，針對近期其他病毒導致兒童急診病患增加，據監測資料，醫療量能仍然充足，醫療應變組也會持續滾動調整。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，隨著邊境解封，今年冬天COVID-19疫情勢必持續，流感流行期將至，推估今年流感病毒株沒有大突變，仍屬於季節性流行，但應該會出現比過去2年更大疫情，呼籲民眾符合接種COVID-19疫苗及流感疫苗應該兩針都施打。（編輯：陳政偉）1110928

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