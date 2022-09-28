外國旅客只去雙北居多 旅遊作家：宣傳少

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（中央社記者余曉涵台北28日電）國際旅客來台多在雙北遊玩，很少到其他縣市，對此旅遊作家943認為與大眾運輸較無關係，主因是外國旅客只知道台北，其他地點的宣傳比較不夠。

民主進步黨籍立委林俊憲日前表示，根據統計，國際觀光客有83.7%造訪台北，56.8%造訪新北，其他地區國際觀光人數少，像是國旅熱區台南，100名外國旅客不到5人到台南遊玩。

對此，旅遊作家943表示，她最常被日本人問的問題就是「我很喜歡台灣，也很想去台灣更多地方，但我只知道台北，有沒有台北以外的縣市或景點可以推薦？」

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943指出，打開亞洲地圖台灣頂多只會標台北和高雄，大多不會標示台南，外國遊客可能有聽說花蓮太魯閣和南投日月潭，也不會因為沒捷運或不會騎車、或沒冷氣或沒整齊街道就不去花蓮和南投，所以應該不是因為沒捷運的關係。

943表示，也有聽過外國人以為台南是高雄的北邊，或以為桃園是台北的南邊，因為去台北要飛桃園機場，主要還是需要多宣傳，像鹽水蜂炮，外國遊客就覺得很有趣。（編輯：陳政偉）1110928