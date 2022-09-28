颱風洛克估24小時內生成 往日本移動對台無影響

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中央氣象局28日表示，位於琉球東南部海面的熱帶低壓預計未來24小時有機會發展成颱風洛克。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，位於琉球東南部海面的熱帶低壓預計最快24小時將增強為輕颱，為今年第18號颱風洛克，將往日本南方海面移動，對台無影響；未來一週台灣各地大致仍是晴到多雲的天氣。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天在琉球東南部海面生成今年第21號熱帶性低氣壓，預估未來24小時有機會發展成颱風，也是今年第18號颱風洛克，以每小時16公里速度，向北北西進行。

曾昭誠指出，由於緯度偏高，洛克生成後強度約在輕颱下限，將往日本南方海面移動，距台灣遠，沒有直接影響；由於發展不佳，預估10月3日就會減弱。

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曾昭誠提到，明天至10月4日各地大多為晴到多雲，午後西半部山區有局部短暫陣雨；其中9月30日、10月1日因偏東風帶來微弱水氣，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

曾昭誠提醒，明天在雙北、南投仍有機會出現攝氏36度以上高溫，由於近期台灣附近是高壓籠罩，因此白天各地會有約31至35度高溫出現；低溫部分各地約在24至26度，須留意日夜溫差。（編輯：陳政偉）1110928