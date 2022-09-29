全國首創水利工程競圖 水利署拚打造虎尾美學水岸

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部水利署舉辦全國首創水利工程領域國際競圖，以虎尾都市計畫區與北港溪為規劃主體，邀請國內外設計好手摸索治洪工程如何與環境生態共存，更盼透過導入設計美學達到「水岸縫合」，拉近人與水岸的關係。

「虎尾潮韌性水岸縫合國際競圖成果展」今天開展，展出全國首例以水利工程為主軸的國際競圖，以北港溪及虎尾鎮作為規劃示範，思考近年來面對生態環境、產業轉型以及未來極端氣候下，治洪工程如何與環境生態和諧共存，並在人與水岸疏離的當下，思考如何導入設計，重塑人與水岸的關係。

水利署透過新聞稿表示，競圖成果展以虎尾未來水岸願景為主軸，經第一階段淘汰後，有4組競圖團隊以跨領域集結土木、水利、建築、景觀、環保及生態保育等專業的國內外團隊共同參與。

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競圖團隊分別為都市里人規劃設計有限公司、黎明工程顧問股份有限公司、綠波國際環境設計有限公司及吳建志賴人碩聯合建築師事務所等。

水利署指出，虎尾糖廠酒精槽等古蹟與地方人文歷史也是提案規劃重點之一，希望透過「水岸縫合」拉近北港溪、安慶圳與城鎮居民的關係，整合虎尾鎮的文化記憶、工業歷史、經濟產業，將虎尾打造成「韌性城鎮」的規劃標竿。（編輯：楊凱翔）1110929