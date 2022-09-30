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南部第一所 台南大學21名國慶禮賓接待人員亮相

2022/9/30 11:30
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（中央社記者張榮祥台南30日電）國立台南大學21名學生入選為今年國慶大會禮賓接待人員，也是南部第一所國慶禮賓接待服務學校，其中1人是馬來西亞僑生，今天公開亮相，展現近1年的培訓成果。

南大今天在校區雅音樓介紹準備在國慶大會擔任禮賓接待人員的21名學生，15女6男，多就讀大二或大三，女學生平均身高167公分，男學生175公分，他們身穿去年國慶大會禮賓接待人員服裝踏上舞台，以專業形象亮相。

南大人員告訴中央社記者，今年獲選國慶大會禮賓接待人員學校有3所，分別是銘傳大學、中國醫藥大學及台南大學，其中銘傳大學是老字號，台南大學則是南部第一所入選的學校。

南大積極爭取成為國慶大會禮賓接待人員學校，去年派人實地觀摩國慶大會禮賓接待，再以近1年時間培訓學生；今年南大入選學生中，綠能系3年級梁彬理是馬來西亞僑生。

南大人員表示，入選國慶大會禮賓接待人員的學生，全是南大親善大使團成員，經常獲邀擔任各項活動接待，平時扎實的訓練，奠定他們入選國慶大會禮賓接待的基礎，期許當天讓貴賓感受到親切與自信的專業服務。（編輯：郭諭儒）1110930

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