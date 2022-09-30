澎湖機械垃圾分選 逐步解決垃圾問題

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（中央社澎湖縣30日電）為解決垃圾問題，澎湖縣府會今天赴湖西鄉紅羅垃圾暫置場，考察垃圾機械分選設備建置運作。澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲都肯定機械分選提升垃圾處理成效，期許逐步解決澎湖垃圾問題。

賴峰偉表示，縣府處理在地垃圾，包括第1階段機械垃圾分選，達到垃圾減量；未來2年進行垃圾資源化，設置機械分選場，最終朝垃圾處理能源化，達到自主處理目標。劉陳昭玲肯定機械垃圾分選是一個正確方向，將垃圾分為可燃物與不可燃物，透過機械垃圾分選將解決澎湖垃圾一半問題，一步一步逐步完成。

縣環保局長陳高樑表示，澎湖縣每年需處理約2.4萬公噸家戶垃圾，環保局提出機械簡易分選前處理計畫，初步申請試作1萬公噸，試驗垃圾機械前端處理，達成垃圾減量，降低不可燃物進入焚化廠。

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陳高樑說，機械分選設備已組裝完成，平均每日可處理約150至200公噸家戶垃圾，迄今垃圾分選運作已處理約5500公噸，壓縮打包物數量約3000顆，每顆重量平均約950公斤，外層包膜達6層阻絕異味、解決垃圾逸散。

另外，縣府改善紅羅垃圾暫置場南側圍牆、北側防塵網修復更新，整體規劃設置機械分選廠，產出的生活垃圾進行篩分處理後，短期以外運焚化處理為原則，其次再做為台灣業者發電使用初級原料，達成垃圾減量、資源再生。（編輯：孫承武）1110930