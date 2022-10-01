疫後團費漲3到6成 品保提醒機票、住宿退改趨嚴

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台灣將於13日重啟國門，許多民眾迫不及待想出國。中華民國旅行業品質保障協會今天提醒旅客注意，疫後團費調漲3到6成，未來航空機票及旅宿業者的退改規則將更趨於嚴格。

品保協會今天發布新聞稿，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已逐漸得到控制與改善，台灣將於10月13日重啟國門，開放旅行團出國旅遊，觀光局已宣布旅行業辦理出境團體旅遊操作指引，振奮旅行業及旅客。

不過，品保協會指出，隨著國際能源飆漲、原物料調漲，全球通膨影響，各項航空交通運輸票價大幅增加，國外旅行社及旅宿業者的報價也水漲船高，未來航空機票及旅宿業者的退改規則將更趨於嚴格，消費者報名前應主動詢問旅行社各項取消規則及罰金規定，審慎評估自身狀況後再報名。

品保協會估計，疫後團費漲最多的韓國，大約比疫情前高60%，其次是日本漲50%、澳洲漲40%，其他包括東南亞、美國和加拿大、歐洲、紐澳地區，都是漲30%。

品保協會說，團費變貴主要是機票、車資、食宿及服務費都上漲，以日本為例，有些地區機票加航空相關附加費是疫情前2倍，歐洲的團費及旋覽車都漲4成，因歐元相對弱將漲幅拉低。

品保也建議旅客，參團前除詳閱旅行社所提供的行程表及應注意事項外，更應留意各國對COVID-19的相關規定，提前配合施打旅遊目的地國家所認可的COVID-19疫苗，或配合PCR等各項檢測或提供小黃卡給旅行業者。

品保協會說，參團旅客於出發前因感染COVID-19而取消行程時，因中央流行疫情指揮中心規定須居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理，致無法依約出發時，因屬不可歸責旅客及旅行業雙方的事由，旅行業應依國外旅遊定型化契約應記載事項第14點規定，提出已代繳的行政規費或履行本契約已支付的全部必要費用的單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

品保協會表示，日後如果指揮中心放寬相關規定，感染COVID-19無須隔離或自主健康管理，但旅客因個人考量而取消行程時，則依國外旅遊定型化契約第13條規定，旅客除依旅行業提供的收據繳交行政規費外，並應依解約日距離出發日的長短按比例賠償旅行業損失。

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另依據觀光發布的的指引，旅客在參團旅遊途中感染COVID-19而須就醫、隔離或延後返台時，所衍生的醫療、食宿及交通等各項費用，應由旅客自行負擔。惟旅行業者依據國外旅遊定型化契約應記載事項第27點第1項規定，旅客在旅遊中發生身體或財產上的事故時，旅行業應盡善良管理人注意為必要的協助及處理。

為避免因感染COVID-19衍生高額醫療及相關費用，品保協會建議旅客出國旅遊前應完成疫苗追加劑接種，也就是完整接種3劑疫苗，並自行投保附加海外突發疾病保險的旅遊平安險，降低在海外造成的風險。（編輯：陳政偉）1111001