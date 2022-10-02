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各地晴到多雲 白天微熱日夜溫差稍大

2022/10/2 08:04
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（中央社台北2日電）中央氣象局表示，今天各地為晴到多雲、較穩定的天氣，環境為偏東至東南風，僅迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

午後西半部山區亦有零星短暫陣雨，不過因為水氣不多，對流發展範圍不致於太大。

溫度方面，各地高溫普遍在攝氏31至35度，其中大台北、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、屏東縣、台東縣可能有局部36度以上高溫出現的機率，中午前後偏熱且紫外線較強，外出應做好防曬並多補充水分，至於各地早晚低溫約24至26度，體感較舒適，但日夜溫差稍大，早出晚歸應留意溫度的變化，以免受涼。

此外，原日本東方海面的第18號颱風「洛克」，已於凌晨2時變性為溫帶氣旋，對台灣沒有影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場仍為偏東風，桃園至中部沿海地區受渦流影響，稍易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://airtw.epa.gov.tw。（編輯：張銘坤）1111002

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