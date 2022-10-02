國小師業餘學修家電 盼轉變拋棄式文化減緩氣候變遷

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地球公民基金會2日在高雄舉辦「讓我們重修舊好－修理咖啡館」活動，現場並安排小家電修理實作，吸引約25名民眾到場交流、還有近20人在線上聆聽。（地球公民基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）地球公民基金會今天邀請高雄一名從2年前開始學習小家電維修的國小老師，分享學習維修與實踐經驗，盼藉延長物品使用年限轉變當前拋棄式文化，助民眾以自身力量減緩氣候變遷。

地球公民基金會今天舉辦淨零生活起步走系列講座的「讓我們重修舊好－修理咖啡館」，邀請同時也是地球公民基金會志工的高雄市楠梓國小老師黃武就，分享在社大學習維修的經驗，並由團隊現場維修民眾帶來的小家電。

地球公民基金會主任蔡卉荀告訴中央社記者，王武就在社區大學學習維修後，利用假日與志同道合的志工組成「小家電診所」，2年內團隊已經受理近2000件故障小家電，修復率約可達7成。

今天活動現場吸引了約25名民眾到場交流，還有近20人在線上聆聽，王武就分享國外維修活動、台灣維修活動現況，並介紹台灣相關維修團隊，不少民眾都回饋「可以把東西的生命再延長，對環境真的很好」，也有人分享希望惜物、卻找不到地方修的苦惱。

在現場維修過程中，大家從家電維修聊到行李箱維修，除了講員說明以外，民眾也不藏私分享各項生活用品維修經驗、相關耗材可以去哪裡買等資訊，幫助彼此邁向減少廢棄物的生活。

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地球公民基金會說明，台灣與全球多個國家宣示邁向2050淨零排放，從國家政策制定到民眾以行動實踐零碳生活，「淨零生活起步走」系列講座將帶給民眾新的淨零生活知識觀點；而據聯合國統計，每年約有800萬噸塑膠垃圾被傾倒入大海，大量海洋垃圾已經在許多海洋上面形成大型垃圾島，造成環境影響和破壞。

草根開始的維修運動，從荷蘭開始擴散，現在全球已有超過2000個「維修咖啡據點」，以社區為據點，集結人、事、物捲動維修志工、居民參與，盼透過講座幫助民眾找回早年的維修文化，延長物品使用年限，轉變當前拋棄式文化，透過自身力量減緩氣候變遷。（編輯：陳仁華）1111002