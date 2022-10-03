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澎湖國際燈光藝術節7日揭幕 國際廣場越夜越迷人

2022/10/3 16:11（10/3 16:51 更新）
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2022澎湖國際燈光藝術節7日晚間將在馬公第三漁港國際廣場揭幕，海豚舞躍銀波與光耀漁翁島等大型海島主題地景藝術作品大致組立。中央社 111年10月3日
2022澎湖國際燈光藝術節7日晚間將在馬公第三漁港國際廣場揭幕，海豚舞躍銀波與光耀漁翁島等大型海島主題地景藝術作品大致組立。中央社 111年10月3日
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（中央社澎湖縣3日電）澎湖國際燈光藝術節7日晚間在馬公第三漁港國際廣場揭幕，海豚舞躍銀波與光耀漁翁島等大型海島主題地景藝術大致組立，搭配各式燈海，入夜閃耀，愈加美麗耀眼迷人。

澎湖縣政府與議會今天實地考察國際燈光藝術節活動，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人對執行團隊在短短不到2個月時間，從規劃到完成的效率，將在開幕前完工，表示肯定，如期在園區呈現美麗亮點，未來無論白天或夜間，將會是民眾與遊客最喜歡到訪的景點。

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縣府旅遊處表示，澎湖國際燈光藝術節是縣府首推的以大型海島主題地景藝術作品，結合創意燈光、互動科技、音樂、地方表演、藝術論壇、文化踏島旅遊等，結合「光、人、藝術、慶典」概念，營造澎湖幸福歡樂的主軸概念，打造地方文化觀光永續發展活動。

旅遊處指出，澎湖國際燈光藝術節結合燈光、藝文與表演的藝術饗宴，7日晚間開幕，當晚邀請有國內外知名的聲樂家趙方豪與林慈音等人結合菊之音管絃樂團演出與地方街頭藝人表演外，還有舉辦6場手作體驗課程及6場藝文講座等系列活動，期盼透過藝文活動，呈現澎湖文化底蘊與豐饒海島特質，讓在地民眾及遊客看見不一樣的澎湖藝文之美，活動將一直進行至明年2月28日止，長達5個月之久。（編輯：陳仁華）1111003

澎湖國際燈光藝術節將於7日晚間在馬公第三漁港國際廣場揭幕，大型海島主題地景藝術作品陸續設置，搭配各式燈海，入夜閃耀。中央社 111年10月3日
澎湖國際燈光藝術節將於7日晚間在馬公第三漁港國際廣場揭幕，大型海島主題地景藝術作品陸續設置，搭配各式燈海，入夜閃耀。中央社 111年10月3日
2022澎湖國際燈光藝術節7日晚間將在馬公第三漁港國際廣場揭幕，縣府旅遊處表示，結合「光、人、藝術、慶典」概念，營造澎湖幸福歡樂的主軸概念，打造地方文化觀光永續發展活動。中央社 111年10月3日
2022澎湖國際燈光藝術節7日晚間將在馬公第三漁港國際廣場揭幕，縣府旅遊處表示，結合「光、人、藝術、慶典」概念，營造澎湖幸福歡樂的主軸概念，打造地方文化觀光永續發展活動。中央社 111年10月3日
澎湖國際燈光藝術節7日晚間在馬公第三漁港國際廣場揭幕，海豚舞躍銀波與光耀漁翁島等大型海島主題地景藝術陸續設置完畢。中央社 111年10月3日
澎湖國際燈光藝術節7日晚間在馬公第三漁港國際廣場揭幕，海豚舞躍銀波與光耀漁翁島等大型海島主題地景藝術陸續設置完畢。中央社 111年10月3日
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