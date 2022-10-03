東海大學攜手家樂福簽備忘錄 培育永續農業人才

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）東海大學與家樂福今天簽署合作備忘錄，雙方將攜手進行永續農業與健康人才培育，希望為產業轉型超前部署，成為全台第1間與企業結合並同時培育永續畜牧人才的大學。

東海大學校長張國恩及副校長張嘉修、家樂福總經理王俊超及永續長蘇小真，都出席下午在家樂福西屯店舉行的永續農業與健康人才培育合作備忘錄簽訂儀式，並由張國恩與王俊超代表簽署合作備忘錄。

張國恩表示，傳統農畜牧業及食品產業在時代趨勢下面臨轉型，東海大學農業暨健康學院未來將整合各系資源，並透過與家樂福的產學合作，讓理論與實務並進，培育學生在永續農業上全方位發展。

張國恩指出，校方也鼓勵學生投入動物幸福管理師、樂齡生活規劃師、永續飲食從業人員等新興行業，接軌未來就業趨勢。

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王俊超表示，面對環境議題的巨大挑戰，發現過去的生產模式已經產生改變，相信永續議題不能單打獨鬥，而是需要許多夥伴攜手合作，東海大學是台灣少數擁有完整農業生產到後續食品管理等相關科系學校，家樂福希望透過這次備忘錄簽署，串聯起台灣關心農畜牧產業升級的夥伴，為台灣培育產業轉型生力軍。

這次合作備忘錄內容包括推動永續農業與健康人才培育、共同推動動物福利、產學雙方定期互訪進行技術交流學習、拓展產業合作研究計畫、合辦產業研討會及相關技術交流座談會。（編輯：陳仁華）1111003