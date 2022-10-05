腎臟移植患者染疫命危 智慧醫療系統輔助康復

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中國醫藥大學附設醫院胸腔內科暨重症系主治醫師陳韋成（圖）5日在記者會中指出，一名曾接受腎臟移植的女性病患，在確診COVID-19後罹患急性呼吸窘迫症一度命危，院方透過智慧醫療系統輔助，讓患者順利康復。中央社記者郝雪卿攝 111年10月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）曾接受腎臟移植手術的46歲女患者，5月間確診COVID-19，病情急轉直下，罹患急性呼吸窘迫症命危，中國醫藥大學附設醫院組成跨科團隊，透過智慧醫療系統輔助讓患者順利康復。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會說明個案搶救過程，胸腔內科暨重症系主治醫師陳韋成表示，患者於5月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於患者有高血壓，加上10年前曾接受腎臟移植手術，確診後病情急轉直下，症狀加劇。

陳韋成指出，患者胸部X光顯示肺部雙側大幅浸潤，接著出現呼吸急促吸不到氧氣、全身無力，血氧飽和濃度遽降，出現嚴重呼吸衰竭，被診斷罹患「急性呼吸窘迫症」（ARDS），生命危急，立即接受插管治療，並從雲林轉送到中國醫藥大學附設醫院負壓隔離加護病房。

中國醫藥大學附設醫院緊急為患者啟用葉克膜暫時替代肺部功能，並組成跨科「急性呼吸窘迫症團隊」全力搶救患者。

陳韋成說，專家團隊運用智慧醫療系統，透過視覺化資訊，即時監測數據變化施以關鍵呼吸治療「肺保護通氣（LPV）」，配合葉克膜體外維生系統全力搶救。患者進入隔離照護搶救，一開始急性生理和慢性健康評分預期的命危率高達70%。

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陳韋成表示，透過智慧醫療系統輔助，讓治療團隊精確投入潮氣容積（Tidal Volume），保護肺部減少傷害，以及正確投入抗生素和抗病毒藥物治療，經過15天葉克膜支持後，患者病情翻轉改善，於住院第23天順利拔管，住院35天後病情穩定順利康復出院。

陳韋成表示，染疫後重症病患經常伴隨急性呼吸窘迫症，截至9月，疫情已造成全球654多萬人死亡。國際急重症醫學專家對中國附醫跨科「急性呼吸窘迫症團隊」於重症醫學的亮麗表現，給予高度重視，相關臨床報告並獲刊登於國際醫學期刊「重症照護」（Critical care）。（編輯：郭諭儒）1111005