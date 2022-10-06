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長榮恢復直飛峇里島 印尼官員期待台灣旅客

2022/10/6 18:34
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（中央社記者李宗憲台北6日電）長榮航空10月起恢復台北–峇里島航線，印尼峇里島旅遊局官員艾達表示，隨著往返台北峇里島的直飛航班恢復營運，期待未來會有更多台灣旅客前來旅遊。

多家印尼媒體報導，印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）日前向媒體表示，已有25家國際航空公司恢復直飛峇里島的航班。他並提及，最近復飛的是長榮航空，每週提供3班台灣往返峇里島第一大城登巴薩（Denpasar）的航班。

桑迪阿加說：「我要感謝這些航空公司，讓我們一起增加更多航班，以提高我們旅遊業的品質且能持續發展。」

峇里島旅遊局官員艾達（Ida Ayu Indah Yustikarini）接受中央社電話訪問表示，峇里島旅遊業正逐步復甦，她很期待隨著更多往返台北峇里島的直飛航班恢復營運，未來會有更多台灣旅客能前來旅遊。

艾達指出，自從2021年10月峇里島開放觀光以來，截至2022年10月3日，國際和印尼遊客已超過134萬人次，其中有125萬人次是國際遊客。

雖然這個數字與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前、2019年到訪峇里島的國際遊客630萬人次相比仍有很大差距，但艾達對峇里島旅遊業仍信心十足，並說：「雖然數字成長緩慢，但峇里島的旅遊和經濟正逐漸變好。」

艾達表示，峇里島有很多文化和觀光地點，也有很多土產可以購買，「我們希望能迎接更多台灣遊客來峇里島旅遊」。

目前台灣公民入境印尼觀光，只能在機場辦理落地簽證，過去的免簽措施在疫情爆發後停止辦理，至今仍未恢復。對此，艾達指出，峇里島政府無權主導簽證規定，但她相信疫情好轉後，中央就會有所調整。

印尼11月將在峇里島舉行20國集團（G20）峰會，準備工作正如火如荼進行中。據印尼媒體「時代報」（Tempo）報導，桑迪阿加表示，峇里島23家飯店已經準備好迎接峰會代表團。

他說，「分布在金巴蘭區（Jimbaran）、努沙杜阿（Nusa Dua）和庫塔（Kuta）共23家酒店已百分百準備就緒」，政府正協助這些地區的飯店爭取入住率達到8成至滿房。

艾達則向中央社表示，G20峰會舉行地點在努沙杜阿地區，她建議旅客可以到其他地區住宿、旅遊。她說：「我不認為G20峰會對遊客在峇里島的旅遊有任何影響。」（編輯：林憬屏）1111006

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