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中油持續吸收國際漲幅 下週汽柴油估各降1、2角

2022/10/7 10:42
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（中央社記者曾智怡台北7日電）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決議11月起減產每日200萬桶，創2020年5月因應疫情後最大減幅，推升國際油價；中油持續實施油價平穩雙機制，預估10月10日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調降新台幣0.1、0.2元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至10月6日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶91.4美元，較上週86.49美元上漲4.91美元；新台幣兌美元匯率為31.679元，較上週31.812元升值0.133元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.5元，柴油調漲4.8元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估10月10日凌晨零時起，汽油每公升價格調降0.1元、柴油每公升價格調降0.2元。（編輯：楊凱翔）1111007

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