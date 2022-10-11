氣候變遷永續議題高峰論壇 分享台企業零碳轉型

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）「R20xYZU氣候變遷永續議題高峰論壇」今天登場，主題之一為淨零轉型與淨零商機，著重分享台灣企業如何成功轉型，尤其針對零碳議題，現場也展出企業永續實作成果。

「氣候變遷永續議題高峰論壇」由元智大學與R20氣候行動區域組織共同舉辦，論壇透過國際主講人R20榮譽主席暨R20綠色婦女基金會主席薩班（Michele Sabban）、IKEA集團、Google Cloud及遠東新世紀與百大企業永續主管與CEO，共同探討全球氣候變遷與永續的重要議題。

元智大學校長廖慶榮分享，元智大學在2011年是全球第一所通過ISO 50001能源管理系統國際驗證，校方積極進行創能、儲能及節能，在創能部分，每棟建築物都設有太陽能板。

節能部分，元智大學進行全國第一所校園戶外球場循環經濟燈具汰換，為學校節省可觀的電費；至於儲能部分，則是利用離峰時將電能儲存，期望透過節能標竿校園的示範，為校園生活轉型，為大學永續校園貢獻一份心力。

這次論壇有2大主題，分別為淨零轉型與淨零商機，及ESG（環保、社會責任、公司治理）與公民素養。不僅分享台灣企業，包含糧食（農業）、水資源、電力等零碳成功轉型經驗，也鼓勵青年人重視與了解ESG是全球公民義務，同時期許台灣青年人，應與國際接軌提升ESG公民素養。

元智大學期許從學術角度，將國際組織與民間企業做一橋梁，並在無國界的ESG議題上盡棉薄之力。這次論壇提供出席者全球首批由R20氣候行動區域組織、R20綠色婦女基金會與元智大學共同頒訂參與會議證書，並共同簽署倡議書。

R20氣候行動區域組織是一個非營利組織，由前加州州長州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）於2011年與數個主要國家合作，並在聯合國的支持下成立。主辦單位期許國際氣候變遷永續組織在台灣未來有更多發展，並協助國內在永續議題上更多協助。（編輯：管中維）1111011