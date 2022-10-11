Uber推預約搭乘 搭車前30分鐘至30天內皆行得通

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣將於13日解封邊境，各界看好國際觀光客、商務行程將逐漸復甦。叫車平台Uber今天宣布，13日起於雙北及基隆推出「預約搭乘」，搭車前30分鐘至30天內都可行。

Uber發布新聞稿，Uber台灣總經理楊思祥說，今年下半年的乘車趟次明顯回溫，顯示民眾逐步恢復上班與境內休閒活動，進入與疫情共存的新常態生活。為滿足恢復正常生活所需的移動服務，Uber與多元化合作車隊夥伴共同推出Uber App「預約搭乘」。

楊思祥說，Uber App的「預約搭乘」可讓民眾在規劃行程時，就預約好所有乘車需求，輕鬆掌控行程，相信這項新功能將為多元化合作車隊夥伴的駕駛帶來更多收入機會。

Uber App「預約搭乘」主打5大功能，其中隨時彈性排程，讓乘客搭車前30分鐘至30天內的乘車行程都可預約；合作車隊將會依據乘客所預約的時間派遣職業駕駛，抵達上車地點等候，精準接送乘客，不怕錯失航班或是重要會議。

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Uber說，若預約搭乘的車輛出發延遲，系統將會依據行程類型提供新台幣50元至75元準時接送保證金作為補償禮遇，另乘客最晚可在預約搭乘行程開始前1個小時，免費取消預約行程，若旅客晚於行程預定出發時間內1小時取消，將收120元至150元取消費用。

Uber說，依據乘客所選擇的乘車類型，預約費用50元至75元。乘客預約搭乘行程時，Uber App即清楚顯示乘車選項的車資與預約搭乘費用總和，供乘客確認，費用將會於行程完成時扣款。（編輯：管中維）1111011