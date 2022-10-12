未來一週仍陰雨綿綿 宜蘭留意雨勢

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（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象局表示，明後兩天東北季風稍微減弱，各地溫度回升，不過桃園以北跟東半部仍會持續降雨，15日起南方低壓帶北移，水氣往台灣輸送，東北部有局部大雨，16日水氣增加，宜蘭要留意局部大雨或豪雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今天持續受到東北季風影響，不過明後兩天東北季風會減弱一點點，各地溫度回升，降雨方面是以桃園以北跟東半部為主，尤其基隆北海岸跟宜蘭降雨會較為持續，範圍也會比較廣。

趙竑指出，明天恆春半島有短暫雨，東北部也有局部大雨發生機率，15日到17日受到南方低壓帶雲系影響，北部跟東半部整天都有陣雨，其他地區雲量偏多，中南部山區午後有局部短暫陣雨，大台北、宜蘭及花蓮有局部大雨。

趙竑說，16日水氣較多，中南部山區整天都有雨，宜蘭可能有局部大雨或豪雨，桃園以北跟花東有局部大雨機率。

趙竑指出，17日除了受到南方低壓雲系影響外，還有東北季風影響，水氣最多的一天，天氣轉涼，北部東半部有短暫陣雨，桃園以北、東半部及恆春半島有局部大雨，南部跟中部山區有短暫陣雨。18日及19日北部跟東半部也有雨勢，中南部則是山區有短暫陣雨。

溫度方面，趙竑說，17日前白天各地溫度低溫約在攝氏22度到25度，高溫北台灣也只有24度到25度，其他地區29度到32度。

18日到19日低溫跟高溫都會下降，趙竑說，19日清晨最冷，屆時北台灣低溫只有18度到19度，中南部約21度，高溫北台灣也只有21度到22度，其他都是25度到27度。

趙竑表示，菲律賓呂宋島一帶的低壓，明後兩天有機會發展為熱帶性低氣壓，甚至不排除發展為颱風桑卡，但目前結構蠻差的，因此需要再觀察。（編輯：李亨山）1111012