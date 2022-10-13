國發會與全民英檢推免費AI診斷平台 逾萬人使用

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（中央社記者陳至中台北13日電）政府推動2030雙語政策，國發會與全民英檢合作的免費AI診斷平台「全民英檢i學網」，10月起開放至今，已超過1萬人使用，多數是30歲以上民眾，目標是通過初級或中級。

全民英檢主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今天發出新聞稿表示，10月起與國家發展委員會合作的「全民英檢i學網」，透過免費的AI（人工智慧）診斷平台，快速預測英語能力落點，完成測驗後可獲得個人化的診斷回饋、作答解析等服務。

LTTC研發長吳若蕙表示，「i學網」的試題出自全民英檢官方題庫，包括聽力、閱讀測驗等，學習者平常可用「i學網」練習，提升英語能力。

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吳若蕙建議使用者可利用「計時模式」，比照正式測驗時間完整作答，即時獲得個人專屬的英語能力診斷， 包括強弱項分析、尚未精熟的單字與句型、後續學習建議等。同時「i學網」也具備學習歷程功能，可記錄學習軌跡。

LTTC規劃在今年的最後一次的初級、中級聽讀測驗報名期間，同步舉辦「模考fun輕鬆」活動，減輕民眾考試壓力。相關資訊可參考全民英檢網站。（編輯：陳政偉）1111013