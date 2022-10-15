10/15本土4萬3478例 增77死、268中重症
（中央社記者沈佩瑤台北15日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增4萬3478例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增77名死亡病例；境外移入新增32例。（編輯：陳政偉）1111015
疾管署新聞稿
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增43,510例COVID-19確定病例，分別為43,478例本土個案及32例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。
指揮中心表示，今日新增之43,478例本土病例，為19,639例男性、23,828例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,324例），臺中市（5,486例），高雄市（4,661例），桃園市（4,475例），臺北市（4,301例），臺南市（3,437例），彰化縣（2,294例），屏東縣（1,443例），新竹縣（1,103例），雲林縣（1,086例），苗栗縣（1,060例），新竹市（961例），宜蘭縣（823例），嘉義縣（750例），南投縣（742例），基隆市（711例），花蓮縣（584例），嘉義市（533例），臺東縣（351例），金門縣（172例），澎湖縣（162例），連江縣（19例）。
指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為48例男性、29例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75例具慢性病史、52例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。
指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為18例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國（2例），紐西蘭及馬來西亞（各1例）移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月9日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,688,801例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,543,637例排除），其中7,142,418例確診，分別為35,703例境外移入，7,106,661例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計11,843例COVID-19死亡病例，其中11,827例本土，個案居住縣市分布為新北市2,438例、臺北市1,324例、臺中市1,212例、高雄市1,115例、桃園市904例、臺南市884例、彰化縣669例、屏東縣479例、雲林縣366例、南投縣364例、苗栗縣317例、嘉義縣290例、基隆市263例、宜蘭縣256例、花蓮縣204例、新竹縣195例、嘉義市190例、臺東縣163例、新竹市135例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。
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