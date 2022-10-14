BF.7將成新主流病毒株？指揮中心：待觀察

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指揮中心14日表示，目前國內有零星BA.5以外的變異株，但以比例來看仍以BA.5為多數。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者余曉涵、沈佩瑤台北14日電）COVID-19本土疫情仍在高原期，外界擔心變異株Omicron BF.7將成未來主流病毒株。疫情指揮中心認為，雖然陸續檢測出零星的其他變異株，哪一種會成為下一波主流，還要再觀察。

BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，有專家認為，相對於BA.4或BA.5，BF.7的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天在指揮中心記者會中表示，根據英國10月初公布的監測跟風險評估，英國跟歐洲當地比較擔心的有BQ變異株、BA.2.75及BF.7，各占5%至20%，目前來看BQ變異株較BF.7來得強。

羅一鈞指出，不過以東南亞來看，新加坡則是另一種變異株比較有優勢，因此不同區域有不同的主流株，台灣開國門後還要觀察各區域的消長，還有民眾去哪些國家帶回來的變異株，才能當作國內流行的參考，因此會持續執行境外移入病例監測。

羅一鈞表示，目前國內有零星檢測出BA.5以外的變異株，但以比例來看仍以BA.5為大多數，哪一個會成為下一波流行的主流株還有待觀察。

羅一鈞強調，不論是哪種變異株，都是Omicron的一種，症狀上還是以咳嗽，發燒、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道感染症狀為主，少數個案有味覺異常，但沒有因為不同命名的變異株就有症狀變化，因此不用特別當不同感染情形的狀況看待。

羅一鈞說，目前也沒有看到有增加重症或死亡的比例。（編輯：陳政偉）1111014