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首例流感併重症死亡 9旬婦未打疫苗不適送醫病逝

2022/10/14 14:58（10/14 15:10 更新）
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國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案，為有慢性病史90多歲女性、尚未接種疫苗。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案，為有慢性病史90多歲女性、尚未接種疫苗。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北14日電）指揮中心公布，國內出現10月流感季起的首例流感併重症死亡個案，為有慢性病史90多歲女性、尚未接種疫苗，10日因身體不適送醫，不幸於當天過世，經採檢確認感染A型H3N2流感病毒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，又遇秋冬流感

流感小百科

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。

流感症狀是什麼？、包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。

何時要就醫？

流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險

雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。

如何預防保健？

加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。

資料來源：衛福部疾管署

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季。中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布，本流感季（2022年10月起）首例流感併發重症死亡病例。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案為本身有慢性病史的90多歲女性長照機構住民，尚未接種本季流感疫苗，於10月10日出現呼吸不順、體溫低症狀，隨即送醫並通報後，仍不幸於當天病逝。

莊人祥說，個案COVID-19快篩陰性，於10月12日檢驗確認感染A型H3N2流感病毒，研判為流感併發重症。

疾管署說明，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

此外，接種疫苗為預防流感最有效的方法，公費流感疫苗第1階段已於10月1日開打，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群，籲符合資格者儘速接種，另請長照機構落實感控措施，及早安排住民接種流感疫苗，以提升保護力，維護長者及高風險族群健康。

據疾病管制署統計，截至10月13日接種數約184萬劑，較去年同期121萬劑為高，65歲以上長者接種率26.7%。

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疾管署指出，依監測資料顯示，近期國內社區流感病毒活動度上升，檢出以A型H3N2為主，未達流行閾值，另門急診類流感就診人次亦呈上升，且高於2020年及2021年同期，反映類流感及COVID-19疫情共同效應，目前流感併發重症通報尚處低點，上個流感季（2021年10月至2022年9月）則無確定病例。

另國際間北半球近2週流感活動漸增，於北美洲已趨近流行閾值，亞洲新加坡及韓國亦有明顯上升，主要流行型別為A型H3N2。（編輯：陳政偉）1111014

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