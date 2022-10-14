首例流感併重症死亡 9旬婦未打疫苗不適送醫病逝

流感小百科

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A、B及C型，A型和B型幾乎每年引起季節性的流行，C型則以輕微的上呼吸道感染為表現，且一般不會造成流行。

流感症狀是什麼？、包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等。高危險群的病患，可能引發嚴重併發症，甚至導致死亡，其中最常見併發症為肺炎。

何時要就醫？

流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩就近診所就醫，並依醫囑服用藥物。出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險

雖然流感傳染力很強，但大部分患者多屬輕症，因此上學、上班的民眾，如有發燒、類流感症狀時，至少要在家休息數天，約一週會痊癒；惟少數患者（如老年人、幼兒及其他高危險族群）可能會出現嚴重併發症，感染後應儘速就醫。

如何預防保健？

加強個人衛生習慣，勤洗手，避免接觸傳染。流感流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。最好的預防方法是施打流感疫苗，健康成年人大約可達70%至80%之保護，而65歲以上等高危險群尤應接受疫苗接種，以防感染流感引起之併發症。

資料來源：衛福部疾管署