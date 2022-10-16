南投茶博會吸金1.6億創新高 林明溱感謝遊客捧場

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投世界茶業博覽會今天圓滿閉幕，9天展期創造約1.6億元銷售金額，達到歷屆最佳成績，由於這是南投縣長林明溱任內最後一次辦茶博會，他致謝遊客捧場消費、農糧署補助經費等。

南投世界茶業博覽會在中興新村舉行，今天圓滿閉幕，南投縣政府下午辦理「千人封茶」儀式，縣府農業處透過新聞稿說明，透過封藏極品凍頂烏龍茶，典藏煙燻香氣、甜桃與荔枝滋味、蜂蜜與焦糖甜感，封存的球狀茶葉以「團揉法」揉捻加工，增長茶湯韻味。

南投茶博會今年規劃30個展館，假日大型活動包含千人茶會、音樂茶會、曲水流觴、千人擂茶、茶薰六覺、古式炒茶、徒手秤茶等，搭配南投巧克力咖啡節，成功吸引大批人潮，除了品茶，遊客同時能選購咖啡、水果、農特產品、茶具，為南投農民開拓通路及商機。

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林明溱出席致詞表示，今年南投茶博會吸引逾80萬人次，300個攤位銷售金額達新台幣1.6億元，創造歷年最佳成績，為南投縣茶產業締造新高峰，非常感謝來自全國愛茶好朋友熱情捧場消費、補助辦理經費的行政院農業委員會農糧署、連年全力承辦的鹿谷鄉農會。

國民黨南投縣長參選人、立委許淑華說，世界好茶在台灣，台灣好茶在南投，南投縣茶葉種植面積全國最大，茶葉種類多，未來一定努力讓南投茶博會越辦越好，也會讓南投巧克力咖啡節、民歌演唱會一直辦下去，歡迎繼續來南投品嚐好茶、好咖啡。（編輯：陳仁華）1111016