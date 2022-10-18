高中英聽測驗22日登場 試場分配表公布

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（中央社記者陳至中台北18日電）112學年度高中英語聽力測驗第1次考試將於22日在全國登場，共9.8萬人報考，大考中心今天公布試場分配表。這次考試開放確診COVID-19考生應試，但要記得上網自主填報。

大考中心今天公布高中英聽試場分配表，共有50個考分區、2841個試場。高中英聽比照7月舉辦完畢的分科測驗，開放COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者（輕症和無症狀）、居家隔離考生應試，但會分配到居護、隔離考區，與一般考生區隔。

大考中心今天發出的新聞稿指出，英聽測驗考前不開放察看試場，請考生自行上網查詢試場平面圖，考試當天才能迅速找到體溫量測站、教室，避免遲到影響考試心情。

受到COVID-19影響的考生，大考中心提醒務必列印「確診、居家隔離考生通報單」，通報單上有重要應考資訊，以及重新編配的試場與座號，考試當天務必帶在身上，到指定的試場應試。

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確診和居隔考生前往考場，可搭乘防疫計程車，或是同住親友1人接送，車上全程都要戴口罩，且考生要坐在後坐、不能飲食，考試結束後立即返回隔離場所。

自主防疫考生可到一般考區應試，但依照中央流行疫情指揮中心規定，須快篩檢測陰性才能外出，可搭乘大眾運輸工具。如果考前快篩陽性，須儘速與大考中心聯絡、安排試場。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：陳政偉）1111018