更多編輯台推薦新聞：
黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長
文化

英國布克獎回歸大型實體頒獎 88歲入圍決選歷來最年長

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
首頁 / 生活

高中英聽測驗22日登場 試場分配表公布

2022/10/18 12:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）112學年度高中英語聽力測驗第1次考試將於22日在全國登場，共9.8萬人報考，大考中心今天公布試場分配表。這次考試開放確診COVID-19考生應試，但要記得上網自主填報。

大考中心今天公布高中英聽試場分配表，共有50個考分區、2841個試場。高中英聽比照7月舉辦完畢的分科測驗，開放COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者（輕症和無症狀）、居家隔離考生應試，但會分配到居護、隔離考區，與一般考生區隔。

大考中心今天發出的新聞稿指出，英聽測驗考前不開放察看試場，請考生自行上網查詢試場平面圖，考試當天才能迅速找到體溫量測站、教室，避免遲到影響考試心情。

受到COVID-19影響的考生，大考中心提醒務必列印「確診、居家隔離考生通報單」，通報單上有重要應考資訊，以及重新編配的試場與座號，考試當天務必帶在身上，到指定的試場應試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

確診和居隔考生前往考場，可搭乘防疫計程車，或是同住親友1人接送，車上全程都要戴口罩，且考生要坐在後坐、不能飲食，考試結束後立即返回隔離場所。

自主防疫考生可到一般考區應試，但依照中央流行疫情指揮中心規定，須快篩檢測陰性才能外出，可搭乘大眾運輸工具。如果考前快篩陽性，須儘速與大考中心聯絡、安排試場。相關資訊可參考大考中心網站。（編輯：陳政偉）1111018

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族