台大機器手臂手術破5千例 拚112年15項納健保補助

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）台大醫院今天發表5000例機器手臂手術成果，除泌尿科等傳統應用，更拓展至換肝、頭頸部無痕手術等橫跨7大科別。院方說，明年健保有機會補助不同科別共15項機器手臂手術。

台大醫院舉行5000例機器手臂手術成果發表記者會，並為國際機器人手術訓練中心揭牌。

台大醫院院長吳明賢致詞表示，除泌尿科、婦產科等傳統應用，台大更開發多項機器手臂創新術式，例如活體 肝臟捐贈微創手術、微創心臟手術、頭頸部無痕手術等橫跨7大科別，讓更多病患因此受惠，生活品質大大提升，減少住院天數和手術不良反應，也能幫健保省錢。

台大醫院癌醫中心分院副院長吳耀銘簡報指出，台大過去10年已執行5104例機器手臂手術，以泌尿科最多、占近4成，另有大腸直腸外科、肝膽外科、婦產科、耳鼻喉科、心臟外科、胸腔外科，各占1成左右。

吳耀銘表示，機器手臂手術目前需要病人自費，明年健保有機會補助不同科別共15項機器手臂手術，嘉惠更多病人。

35歲史姓女子現身分享多年前捐肝給父親的經驗，當時長輩顧及留下疤痕不美觀，和醫師討論後選擇機器手臂手術，史女術後1週順利出院，也未發生沾黏等問題。吳耀銘說明，肝臟捐贈者如採用傳統手術，傷口大約50公分、需住院10到14天，如採機器手臂手術，大約5到7天即可出院。

68歲吳姓女子曾罹患唾液腺腫瘤，因擔心手術會留疤、甚至可能傷到神經而眼歪嘴斜，延宕多年遲遲不願動刀，眼看左側臉頰腫瘤從1公分大小，長到比乒乓球還大，最後找上台大醫院耳鼻喉部頭頸腫瘤科主任楊宗霖，決定接受機器手臂手術。

楊宗霖表示，以吳姓患者為例，若以傳統手術治療唾液腺腫瘤，耳際至脖子會留下長達10公分以上的疤痕，而台大領先全球，首創機器手臂經髮際線頭頸部腫瘤切除手術，順利移除後進一步化驗為良性，最大好處是因為手術傷口藏在髮際線，恢復後找不到任何疤痕。

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此外，台大醫院心血管外科醫師紀乃新說明，傳統心臟外科手術要開胸、鋸胸骨，術後需住院2到3週，疼痛和呼吸也需要時間恢復；如運用機器手臂從肋骨中間進入，不會碰到骨頭，術後照護時間大幅縮短，大約1週內可出院。

台大表示，微創是外科手術的趨勢，機器手臂輔助手術更在其中扮演重要角色，相較於傳統手術，外科醫師現在能夠以更精準且更靈活的方式進行複雜手術，運用機器手臂輔助手術可減少手術失血量、降低術後併發症、縮短住院時間等、使患者術後恢復速度較快，達到相同或更好的預後效果。（編輯：管中維）1111018