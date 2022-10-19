中研院設台灣農村數位博物館 帶民眾瞭解農民想法

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中央研究院和行政院農業委員會合作「台灣農村社會文化調查計畫」，19日展開為期4天成果展，中研院副院長黃進興（左3）等人出席成果展開幕式。（中研院提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）中央研究院和行政院農業委員會合作「台灣農村社會文化調查計畫」，今天展開為期4天成果展，同時也建置數位博物館，彙整近年調查研究，讓民眾瞭解台灣農民想法和農業的未來。

中研院今天為成果展開幕，由計畫總主持人王明珂致贈研究成果給行政院農業委員會。副院長黃進興致詞時提到，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，農村人際互動模式改變，許多調查員也染疫，但團隊仍獲得豐碩成果，並培育不少研究人才。

中研院除舉辦實體展，也建置「台灣農村人類生態調查資料庫系統」和「台灣農村數位博物館」，將調查結果介紹給社會大眾。其中包含互動式網頁，彙整近期研究資料，以深入淺出的方式告訴民眾「農民在想什麼」。

有趣的是，根據網站呈現的民國108年調查結果，有別於一般職業工作者，會有明確的退休年齡，超過3/4農民預計工作到「不能做為止」。超過半數農民認為若能重新選擇，依然會投入農業。約7成農民不會主動安排小孩或家人從事農業；但若下一代想接手經營，8成以上農民會支持。

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另外，網站彙整69年到104年間6次農林漁牧業普查結果，發現45歲以下的「青農」所占比率，從約40%降到約5%。若農民高齡趨勢不變，農業將可能面臨人力斷層危機。

根據中研院新聞稿，「台灣農村社會文化調查計畫」始於107年，由時任農委會副主委陳吉仲邀集中研院等單位，以環境、生計、社會、文化等4大面向為主軸，在全國挑選100個村里進行量化與質化雙向資料收集，總計投入800名調查人力，受訪者約4200餘人，完成近9000份問卷。（編輯：張芷瑄）1111019