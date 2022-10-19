更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Netflix新功能「轉移使用者」打擊共享？官方：可關閉不影響使用
首頁 / 生活

中研院設台灣農村數位博物館 帶民眾瞭解農民想法

2022/10/19 15:29（10/19 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央研究院和行政院農業委員會合作「台灣農村社會文化調查計畫」，19日展開為期4天成果展，中研院副院長黃進興（左3）等人出席成果展開幕式。（中研院提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月19日
中央研究院和行政院農業委員會合作「台灣農村社會文化調查計畫」，19日展開為期4天成果展，中研院副院長黃進興（左3）等人出席成果展開幕式。（中研院提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北19日電）中央研究院和行政院農業委員會合作「台灣農村社會文化調查計畫」，今天展開為期4天成果展，同時也建置數位博物館，彙整近年調查研究，讓民眾瞭解台灣農民想法和農業的未來。

中研院今天為成果展開幕，由計畫總主持人王明珂致贈研究成果給行政院農業委員會。副院長黃進興致詞時提到，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，農村人際互動模式改變，許多調查員也染疫，但團隊仍獲得豐碩成果，並培育不少研究人才。

中研院除舉辦實體展，也建置「台灣農村人類生態調查資料庫系統」和「台灣農村數位博物館」，將調查結果介紹給社會大眾。其中包含互動式網頁，彙整近期研究資料，以深入淺出的方式告訴民眾「農民在想什麼」。

有趣的是，根據網站呈現的民國108年調查結果，有別於一般職業工作者，會有明確的退休年齡，超過3/4農民預計工作到「不能做為止」。超過半數農民認為若能重新選擇，依然會投入農業。約7成農民不會主動安排小孩或家人從事農業；但若下一代想接手經營，8成以上農民會支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，網站彙整69年到104年間6次農林漁牧業普查結果，發現45歲以下的「青農」所占比率，從約40%降到約5%。若農民高齡趨勢不變，農業將可能面臨人力斷層危機。

根據中研院新聞稿，「台灣農村社會文化調查計畫」始於107年，由時任農委會副主委陳吉仲邀集中研院等單位，以環境、生計、社會、文化等4大面向為主軸，在全國挑選100個村里進行量化與質化雙向資料收集，總計投入800名調查人力，受訪者約4200餘人，完成近9000份問卷。（編輯：張芷瑄）1111019

陳吉仲
颱風尼莎農損累計255萬元 宜蘭為主、新增桃園 世界糧食日 陳吉仲邀民眾支持台灣農產品
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族