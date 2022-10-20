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許銘春：評估開放新移工來源國 補現有產業人力

2022/10/20 17:03
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（中央社記者張雄風台北20日電）勞動部長許銘春今天表示，有評估新增移工來源國，可能會是東南亞國家，但因為牽涉到國安問題，也請外交部協助；雖然可能開放新來源國，但仍是以補足目前開放移工的產業為主。

勞動部在2020年時曾提過要開發新的移工來源國，但隨後發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫緩。勞動部今天舉辦「2022年國家職業安全衛生獎頒獎典禮」，許銘春在活動前接受媒體聯訪時表示，目前有在評估增加新的來源國。

許銘春進一步說明，原先是有一個目標國，也成立工作小組，雙方進行溝通洽談；現在除了原來的目標國外，因為疫情趨緩，也請外交部幫忙評估其他新的來源國。

許銘春解釋，因為來源國的尋找及開發牽涉到國安問題，勞動部有針對東南亞鄰近國家再請外交部評估，這部分會持續努力。她說，台灣最近缺工嚴重，不管產業移工、社福移工，會希望在既有的來源國以外，持續找新的來源。

至於什麼時候能夠順利開放，許銘春表示，時程真的很難估，希望愈快愈好，但不是勞動部單方決定的。

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由於目前如觀光業也提出引進移工的需求，開發新的來源國是否也會放寬適用產業，許銘春說，未來若有新的來源國，還是會針對已開放的產業來引進；這兩年因為疫情影響如公共工程移工引進的進度，但目前也已恢復疫情前的水準；農業移工也已到6000名，農委會評估足夠。

許銘春說，服務業是國人主要的就業機會，因此還要再評估，還是以國人為優先，如果真的窮盡一切方法仍有常態性的缺工，會再來處理，勞動部會視情況滾動修正。（編輯：管中維）1111020

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