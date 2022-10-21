科博館古菱齒象復活了 跨域互動與民眾相遇

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國立自然科學博物館典藏的古菱齒象骨架復活了，透過VR、AR、AI和裝置藝術，民眾將可與古象一起漫步在東海路思義教堂前。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年10月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）國立自然科學博物館典藏的古菱齒象復活了，透過VR、AR、AI和裝置藝術，搭載5G即時GPS定位與虛擬互動，還可漫步在東海大學校內，與民眾異地相遇。

東海大學創藝學院客座教授林文海所領軍的「藝境‧異遇」計畫，以數位科技為背景，結合國立自然科學博物館實體空間與線上蒐藏庫等豐富典藏資源，提出VR、AR科技結合的跨域展示方案。

今天上午在自然科學博物館舉辦開幕式，東海大學校長張國恩、雲創學院院長兼AI中心主任羅文聰、創藝學院教授暨計畫執行設計總監陳國輝，以及科博館館長焦傳金、科學發展傳播中心研發長張鈞翔等人出席剪綵。

張國恩表示，校內創藝學院與工學院聯手，運用人文藝術的美學與當代的數位科技跨領域交流，結合5G快速傳輸、高流量與多連結的資源技術，實現實體與虛擬世界之間的比對與轉換。

焦傳金指出，古菱齒象骨架是經由一系列的研究與比對分析，將原先零散、殘缺的古象化石重新組裝、復原，再經過鑄模、翻製及裝架等繁複工序，耗時近3年才完成。

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林文海表示，跨域整合藝術文化、科技、教育等3向度，結合「藝境」所呈現的「現場」線下展覽，與「異遇」呈現的元宇宙概念線上虛擬互動策展。讓古菱齒象復活，漫步龍蟠大草原、浩瀚星空及東海大學校園內，以場所轉換與群眾異地相遇。

觀眾可使用指定APP掃描古菱齒象的展板，跟著擴增實境（AR）中的幼象抵達特展入口，展場設計融入古菱齒象的各部位，進入參觀就像是踏入古象身體，場域內的實體標本也可透過AR掃描技術，呈現標本互動3D影像與對應說明，讓觀眾身歷其境。（編輯：郭諭儒）1111021