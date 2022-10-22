30餘民間組織合辦Fun學派對 鼓勵學子多元學習

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30多個民間組織22日在國立台灣科學教育館舉辦「2022 Fun學派對嘉年華」，教育部長潘文忠（右2）到場與民眾一起體驗終身學習活動。（金車基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）30多個民間組織今天在國立台灣科學教育館舉辦「2022 Fun學派對嘉年華」，串聯永續發展、科普、閱讀、藝術、多元文化、本土語言等6主題，鼓勵學子多元學習。

金車文教基金會今天發出新聞稿，由30多個民間組織合作的「2022 Fun學派對嘉年華」，共有26個互動學習攤位、6場手作坊、12場舞台表演，整天活動精彩不斷，特別適合親子一同假日出遊，度過寓教於樂的週末。

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教育部長潘文忠致詞表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續影響台灣人生活，但終身教育的腳步不能停歇，透過數位運用，開啟更前瞻、多面向、跨領域的學習模式。他感謝30多個民間組織，提供民眾多樣的學習體驗。

今天的活動有許多互動攤位，例如適合親子一同參與的歡樂故事屋，還有集結東南亞、南美洲、原住民等特色文化的藝術體驗，探展學子的國際觀。還有攤位介紹最新的「元宇宙」觀念，帶領民眾一同認識生活中的科技應用。相資資訊可參考金車基金會網站。（編輯：陳政偉）1111022