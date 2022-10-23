更多編輯台推薦新聞：
金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
習家軍後台硬 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座
首頁 / 生活

蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳 解除封閉開放通行

2022/10/23 12:21（10/23 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部公路總局第4區養護工程處表示，蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段因強降雨於22日晚間8時封閉，23日清晨雨勢稍緩，經清理後已於上午7時解除封閉，恢復通行。（公路總局第4區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月23日
交通部公路總局第4區養護工程處表示，蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段因強降雨於22日晚間8時封閉，23日清晨雨勢稍緩，經清理後已於上午7時解除封閉，恢復通行。（公路總局第4區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段因強降雨於昨晚8時封閉，今天清晨雨勢稍緩，經清理後已於上午7時解除封閉，恢復正常通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通部公路總局第4區養護工程處今天發布新聞稿指出，蘇花路廊受東北季風及熱帶性低氣壓共伴效應持續強降雨影響，台9丁線蘇澳至東澳路段昨天發生強降雨，3小時降雨量達198毫米，已於昨日晚間8時封閉，車流改行駛台9線蘇花公路山區路段改善計畫路段（蘇花改），白牌機車採前導後護方式，於昨天晚間10時完成作業。

工程處指出，今天清晨5時雨勢稍緩，南澳工務段立即出動預先進駐的警戒人員及機具巡查並清理沿線零星落石，上午7時解除封閉，恢復正常通行，呼籲用路人近期受東北季風影響，蘇花路廊已連續多日降雨，邊坡極不穩定，行駛山區公路請注意路況小心落石，強降雨期間非必要請勿進入山區公路。（編輯：張銘坤）1111023

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族