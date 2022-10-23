蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳 解除封閉開放通行
2022/10/23 12:21（10/23 12:46 更新）
交通部公路總局第4區養護工程處表示，蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段因強降雨於22日晚間8時封閉，23日清晨雨勢稍緩，經清理後已於上午7時解除封閉，恢復通行。（公路總局第4區養護工程處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月23日
（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段因強降雨於昨晚8時封閉，今天清晨雨勢稍緩，經清理後已於上午7時解除封閉，恢復正常通行。
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交通部公路總局第4區養護工程處今天發布新聞稿指出，蘇花路廊受東北季風及熱帶性低氣壓共伴效應持續強降雨影響，台9丁線蘇澳至東澳路段昨天發生強降雨，3小時降雨量達198毫米，已於昨日晚間8時封閉，車流改行駛台9線蘇花公路山區路段改善計畫路段（蘇花改），白牌機車採前導後護方式，於昨天晚間10時完成作業。
工程處指出，今天清晨5時雨勢稍緩，南澳工務段立即出動預先進駐的警戒人員及機具巡查並清理沿線零星落石，上午7時解除封閉，恢復正常通行，呼籲用路人近期受東北季風影響，蘇花路廊已連續多日降雨，邊坡極不穩定，行駛山區公路請注意路況小心落石，強降雨期間非必要請勿進入山區公路。（編輯：張銘坤）1111023
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