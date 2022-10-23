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24日起汽、柴油各降1角 95無鉛每公升30.3元

2022/10/23 12:50
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（中央社記者謝方娪台北23日電）台灣中油今天宣布，配合政府調降貨物稅加上持續啟動雙重平穩機制，24日凌晨零時起汽、柴油各調降新台幣0.1元，國內油價已連3週調降。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.6元。

受美國11月頁岩油預估產量達每日910萬桶及美國擬再釋出戰略儲油等因素影響，導致國際油價下跌。

中油表示，本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌4.22美元，新台幣兌美元匯率貶值0.192元，國內油價依公式計算跌幅為3.14%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油原應每公升仍要各調漲3.8元及5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、南韓、香港、新加坡），汽、柴油各由中油吸收3.8元及5元。

吸收後95無鉛汽油超出30元，中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各由中油吸收3.9元及5.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元。累計今年至9月底止，台灣中油共吸收約361.4億元。（編輯：蘇志宗）1111023

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