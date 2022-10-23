日本松雀鷹捕麻雀困保修廠 野放重返大自然懷抱

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）一隻保育類日本松雀鷹日前為獵捕麻雀，闖入宜蘭縣礁溪鄉玉龍路2段某汽車保修廠，牠大快朵頤後找不到出口受困，台灣猛禽研究會派員前往捕捉，21日野放，讓牠重回大自然懷抱。

順鋒汽車保修廠負責人李順益今天向中央社記者表示，這隻日本松雀鷹11日下午1時許為追捕麻雀闖入廠房，發現廠房內燈光明亮又有人員在場，2隻鳥立即分頭躲避，麻雀停留在4公尺高的C型鋼，日本松雀鷹飛往高處停在9公尺高的H型鋼。

李順益指出，日本松雀鷹發現麻雀飛出，立刻俯衝展開追捕，花了近30分鐘順利捕獲麻雀，再回到9公尺高的H型鋼停留，大快朵頤一番後，因保修廠鐵門最高處與H型鋼位置落差達6.5公尺，日本松雀鷹找不到出口，受困在廠房內。

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台灣猛禽研究會13日下午展開救援，以較長的伸縮桿及網具組合順利捕捉這隻日本松雀鷹，經獸醫師檢查，發現這隻日本松雀鷹是今年出生的母鳥，體態好健康佳，已於21日在頭城鎮大修宮前野放，只見日本松雀鷹從紙箱竄出，展翅朝天空遨翔，重返大自然擁抱。

根據陽明山國家公園網站資料，日本松雀鷹是第2級珍貴稀有保育類野生動物，全長25公分至31公分，雌雄異型，屬於春秋過境鳥，除繁殖期外獨居，習性兇猛活潑，以小型鳥類為主食，獵食時埋伏於枝頭，突襲接近的鳥類。（編輯：戴光育）1111023