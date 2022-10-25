國際技能競賽芬蘭場 台灣選手奪2銀牌1優勝

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技能競賽好手陳雅渝（左一）、張可銘（左二）、慕芷瑄（右一）在第46屆國際技能競賽芬蘭場代表台灣出賽獲得佳績，駐芬蘭代表張秀禎（右二）代轉總統蔡英文及副總統賴清德賀電。（駐芬蘭代表處提供）中央社記者辜泳秝傳真 111年10月25日

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩24日專電）台灣選手在第46屆國際技能競賽 （WorldSkills Competition 2022 Special Edition）芬蘭場中取得2面銀牌及1項優勝佳績。

有技能界奧林匹克之稱的國際技能競賽於10月20日至23日在芬蘭赫爾辛基進行，此次競賽包括花藝、美髮、美容及服裝創作等4職類，台灣代表團在每項職類各派一名選手參賽。

花藝項目由中原大學的張可銘出賽，美髮項目由台中科技大學的趙書慈出賽，美容項目則是台南應用科技大學的陳雅渝代表出賽，來自實踐大學的慕芷瑄則代表參加服裝創作競賽。

4位選手為了成為出色的技能競賽國手，花了2年的時間訓練，甚至不惜休學，投入相當多的時間與精力在各自的項目上精進。

這次國際技能競賽芬蘭場有3位選手抱回獎項，獲獎的選手包括陳雅渝獲得美容職類銀牌、慕芷瑄獲得服裝創作職類銀牌，張可銘獲得花藝職類優勝，成績亮眼。

國際技能競賽於10月24日舉行閉幕暨頒獎典禮，駐芬蘭代表張秀禎在比賽期間也特別到會場為選手們加油，並在頒獎典禮後轉頒總統蔡英文、副總統賴清德賀電，祝賀選手勇奪佳績。

張秀禎讚許，選手們展現精湛的技藝，在技能界奧林匹克的舞台上發光發熱，讓世界看見台灣技職訓練的專業及實力。

兩年一度的國際技能競賽因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，本屆改為分地分流方式於9月7日至11月26日間接連於韓國、芬蘭、法國、瑞士、美國等15國舉行比賽，台灣本屆派出57名國手參加共50項職類競賽。（編輯：周永捷）1111025