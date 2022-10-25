避免垃圾場自燃 清潔隊籲電池高壓氣瓶分類回收

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（中央社記者張雄風台北25日電）環保署表示，統計今年中秋節前後，在7萬個垃圾袋中混有高達393個瓦斯罐等高壓氣瓶。第一線清潔隊員說，曾有電池在垃圾場中發生自燃，籲民眾高壓氣瓶、電池等應分類回收。

行政院環境保護署今天舉辦「促進清潔人員職業安全衛生與落實照護政策」記者會。環保署訂每年10月25日為「清潔隊員節」，除了表揚辛苦的清潔隊員外，也致力推動職安。

根據環保署統計，自104年至今，清潔隊員死亡災害共有39件，主要事故類型為上班交通事故22件、非上下班交通事故9件、墜落滾落5件、被撞3件；其中，自105年迄今平均每年約2名隊員發生死亡事故，去年僅1件，今年至今則未發生。

嘉義市職安管理師葉嘉德表示，107年7月30日發生有隊員站立在行駛中的垃圾車在迴轉時不慎墜落死亡，在現場看到事故的人，到現在還有陰影，「剛剛還一起工作的人，怎麼會只是一個不小心人就走了」。

葉嘉德說，職災發生影響的不只是一個人，而是一個家庭，也一直呼籲隊員「不要成為別人的案例」；此外，也經過加裝防墜設置、重新制定工作SOP等方式加強職安；不定期實施作業巡查，了解是否會有工作不方便，或是執行不確實。

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南投市清潔隊隊長林富紳呼籲民眾，不要將電池、行動電源等與一般垃圾一同打包，之前曾因此發生垃圾場自燃的事件，「平均算下來每幾個月可能就有1、2起」；現在垃圾場加裝監視器，發生火災後都及時撲滅。

環保署統計，在今年中秋節前後曾進行垃圾破袋檢查，在7萬個垃圾袋中混有高達393個瓦斯罐等高壓氣瓶；提醒民眾，如高壓氣瓶、電池、行動電源等物品未分類而直接丟棄，最處新台幣1200元至6000元罰鍰。（編輯：管中維）1111025