助企業碳盤查 環署：增3家查驗機構、5家待認證

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（中央社記者張雄風台北26日電）因應歐盟碳邊境調整機制，政府加強建構國內企業碳盤查機制。環保署指出，已培訓查證人員合計超過200名，另外也協助新設查驗機構，目前已新增3家通過認證、5家在認證中。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署、行政院國家永續發展委員會、行政院能源及減碳辦公室、國家發展委員會、行政院主計總處、財政部、金融監督管理委員會、經濟部及其國營事業委員會、交通部、行政院農業委員會就「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」進行專題報告，並備質詢。

根據各部會書面報告，主計總處所公布112年中央政府總預算案，明年度淨零轉型相關經費編列新台幣445億元，若加計前瞻基礎建設計畫第4期特別預算編列48億元、營業與非營業特種基金編列189億元，合計達682億元，較上年度增加296億元。

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報告中指出，在歐盟等主要國家積極推動「碳邊境調整機制（CBAM）」，對企業未來競爭力影響大，目前以建構企業碳盤查及減碳能力，採「以大帶小」的模式推動，由大企業協同供應鏈及產業鏈；並由國營事業以身作則，改善製程。

據統計，目前約19萬家中小企業有意進行碳盤查，但今年初查驗機構僅7家。為因應碳盤查、查驗需求，環保署指出，今年5月已修正公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，並於8月10日開辦3班期「溫室氣體盤查作業人員訓練班」，培訓查證人員（合計超過200名）；並輔導協助新設查驗機構，目前已新增3家通過認證、5家在認證中。（編輯：李錫璋）1111026