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精神疾病用藥樂心平膠囊溶離度不合格 回收2.4萬顆

2022/10/26 10:38
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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）食藥署今天公布，治療憂鬱症、焦慮症等精神疾病的「"台裕"樂心平膠囊60毫克」溶離度試驗不合格，釋出劑量不夠恐影響藥效，將於11月19日前回收共3批、2萬4000顆。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，台裕化學製藥廠股份有限公司的「"台裕"樂心平膠囊60毫克 Lexinping Capsules 60mg "Tai Yu"」，批號WA2503、WA2605、WA2704，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，這個藥品主要適用於憂鬱症、焦慮症等精神疾病，廠商在進行安定性試驗時，發現溶離度試驗不合格，意即吃進肚子裡時，有效成分所釋出劑量不夠，恐將影響藥效。

洪國登表示，已要求廠商須於11月19日前，回收共3批、約2萬4000顆，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登指出，這款藥品健保年用量不到1000顆、市占率不到0.1%，這次藥品回收作業不會影響目前用藥患者。

食藥署提醒，勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：張雅淨）1111026

洪國登
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