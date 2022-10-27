軍用卡車轉彎肇事 交部建議裝行車視野輔助系統

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）一輛軍用卡車日前在新北市三峽轉彎時，疑因視線死角，擦撞一輛機車並致機車雙載的母女死亡。交通部長王國材今天建議，軍車可比照民間大車裝行車視野輔助系統，改善死角問題。

交通部今天舉行1至8月道路交通安全說明會，由王國材主持。

針對日前軍用卡車轉彎時，疑因視線死角不慎撞及一對騎機車雙載的母女，媒體詢問王國材的看法。

王國材說，對這起不幸事件感到遺憾。他表示，大型車輛行車死角多，民國109年起，交通部規定民間大型車輛都要加裝行車視野輔助系統，建議軍車也可比照。

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路政司長林福山補充說明，領用一般民間車牌的軍車，相關規定與一般民間車輛相同，領用軍牌的軍車，由軍方訂相關規定，日前肇事的軍卡車是領用軍牌。

事實上，因大型車裝行車視野輔助系統後，有助改善行車視野死角，但有時仍會有盲點，去年底立法院修法通過大型車須加裝防捲入裝置，避免不幸發生大型車擦撞自行車或機車後，騎士捲入大車底縫隙遭輾過。（編輯：管中維）1111027