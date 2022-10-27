台灣食品拓銷馬來西亞 快閃店端出百種產品試吃
2022/10/27 20:25（10/27 20:36 更新）
「台灣食品連環購」快閃店在馬來西亞一家購物中心登場，駐馬來西亞辦事處經濟組組長章遠智（左1）等人出席27日的開幕式。（吉隆坡台貿中心提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年10月27日
（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）「台灣食品全球GO計畫」8月啟動後，經濟部國際貿易局與外貿協會本週在馬來西亞一家商場設立快閃店，展示多達100種台灣產品，包括保健營養品、飲品及零食，盼拓銷大馬市場。
吉隆坡台灣貿易中心今天發布新聞稿表示，國貿局與外貿協會合作，精選25家台灣食品業者，於26日至30日在馬來西亞萬達廣場（1 Utama）購物中心設立「台灣食品連環購」快閃店，端出25家企業的100種產品，供大馬消費者體驗試吃。
台灣食品過去以茶葉、鳳梨酥、珍奶聞名，台貿中心表示，這次推廣活動帶來更多產品，主打保健營養品、調理食品、調味品、飲品及零食等5大類別，品項包括醬油、鹼性離子水、台灣茶、芝麻油、冬瓜磚、水果乾、鍋粑及植物肉產品等。
台貿中心指出，今天舉行的開幕儀式也邀請大馬網紅到場，結合台馬食材端出「台味輕食下午茶」。
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智表示，這次快閃活動希望藉由馬來西亞消費者的「口」，做為台灣企業進入大馬市場的參考。
章遠智說，台灣食品口味多元化、包裝多樣化，大馬超市常見「台灣蔬果節」、「台灣食品展」等促銷活動，消費者反應熱絡，顯示台灣食品在馬來西亞長期發展的商機潛能。（編輯：陳惠珍）1111027
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