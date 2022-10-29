台鐵善化站北邊電車線斷落 乘客擠爆車站怨言四起

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（中央社記者張榮祥台南29日電）台鐵台南市善化站北邊今天下午發生電車線斷落，新營至台南啟動公路接駁，一時之間，台南火車站乘客擠爆，站務人員忙翻天，總機電話不是占線就是沒人接聽，怨言四起。

台鐵台南市隆田至善化間今天下午1時5分發生電車線斷落事故，受損狀況包含善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，台鐵搶修中。

台鐵隨即啟動新營至台南間公路接駁，緊急調度客運車，約每10分鐘發出1班，儘量將候車乘客載往預定目的地。

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因適逢週六，台南火車站擠爆，乘客大多相當焦急，不斷詢問服務台如何處理，是否如時發車，總機電話應接不暇，站務人員只能儘量安撫；但乘客內心不滿情緒，怨聲連連，直呼「台鐵螺絲真的鬆了」。

台鐵表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。（編輯：卞金峰）1111029