台鐵隆田至善化間電車線斷落 東正線估傍晚搶通

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（中央社記者余曉涵台北29日電）台鐵台南隆田到善化間電車線斷落，導致路線不通。台鐵今天晚間表示，預估東正線在今天晚間7時30分搶通，西正線預計明天首班車前搶通。

台鐵隆田到善化間今天下午1時5分發生電車線斷落事故，目前掌握的受損狀況包含善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺，事故原因由運安處調查中。

台鐵今天晚間表示，115次（PP自強號）因受電車線掉落影響，停於善化到新市間，另派9輛DMU編組至事故現場接駁115次旅客，並於下午4時32分開往高雄、屏東。

台鐵說，南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返，上行對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返，新營到台南間採公路接駁。

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台鐵指出，下午2時12分電力維修車開至現場搶修，東正線預計晚間7時30分搶通，西正線預計明天首班車前搶通。

台鐵指出，事故影響車次及人數尚在統計中，但對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。（編輯：吳協昌）1111029