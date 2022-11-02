督學訪視是否提前通知 潘文忠：疑似違規會機動查

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣青年民主協會指出，督學到校調查編班、借課等「教學正常化」，是否提前15天通知學校，結果有很大落差。教育部長潘文忠表示，對於民眾檢舉的疑似違規案件，會採機動、不定時抽訪。

台灣青年民主協會昨天晚間在臉書專頁引述監察院調查發現，督學到校訪視15天前通知和1小時前通知，學生回答違法的比率結果差超過10倍。他們認為學校如果有時間準備，會透過各種方式掩飾違法情形，例如集合學生告知如何回答督學問題、要求教學日誌不要照實填寫等。

青民協指出，「教學正常化」的到校訪查，包括正常編班、課程輔導、借課、早自習不得考試等，受到學生重視。希望地方政府的訪視不要淪為形式，應避免預先通知，且在訪視過程中納入學生代表參與，反映教學現場實情。

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教育部長潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會審議預算，會前接受媒體聯訪表示，國民及學前教育署針對地方政府的「教學正常化」督導，近年有調整訪視流程，包括要求納入學生座談、不定期抽查等方式，瞭解學生真實狀況。

潘文忠說，尤其是有民眾陳情、檢舉的案件，學校如果疑似違規、教學不正常，必須採取機動、不定時抽訪的方式，也會納入統合視導和一般性補助款的考量。（編輯：張芷瑄）1111102