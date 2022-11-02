台科大58師入選全球頂尖科學家 人數冠台灣技職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）台灣科技大學今天表示，共有58名教授入選美國史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」，人數居台灣技職校院第一，顯示研究能量獲得國際肯定。

台科大今天發布新聞稿，史丹佛大學10月發布2021年「全球前2%頂尖科學家」，台科大有48名教授入選「終身科學影響力排行榜」，41名教授進入「2021年度科學影響力排行榜」，扣除31名教授同時進入兩份榜單，共有58位教授入選，人數居台灣技職第一。

台科大指出，入榜教授包括玉山學者、國家講座、中國工程師學會傑出工程教授獎得主、國家磐石關懷獎章得主、師鐸獎得主等，分別在化工、能源、營建、資訊、教育等領域入選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台科大應用科技研究所教授洪維松進入「2021年度科學影響力排行榜」，他也以「可同時產水產電的石墨烯」獲2022全球百大科技研發獎，顯現台科大教授群豐沛的研發能量備受肯定，對於國際學術具有關鍵影響力。

台科大指出，全校專任教師約420名，入榜率近14%；若以領域別區分，以工程、資訊通信領域入榜人數最多，約有30位教授入選，其次為能源、材料、化學、物理、社會科學等領域。（編輯：陳仁華）1111102