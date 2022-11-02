神經內科聯手AI診斷系統 掌握巴金森氏症病徵

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中國醫藥大學附設醫院神經內科部主任蔡崇豪（左）2日在記者會中以頭戴式裝置錄下巴金森氏症患者步態即時影片，介紹「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」應用成果。（中國醫藥大學附設醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月2日

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）罹患巴金森氏症已15年的71歲患者，最近走路出現遲緩及停滯狀況，中國醫藥大學附設醫院今天表示，利用AI診斷系統發現是中後期的「步態凍僵」，及早治療延緩病徵。

中國醫藥大學附設醫院神經內科部主任蔡崇豪在記者會中說明，這名患者罹患巴金森氏症已有15年，仍能行走與生活自理，近期家人發現患者走路除了遲緩，並經常停滯不前，腳像是突然被地板黏住般僵硬。

患者到中國醫藥大學附設醫院神經內科求診，透過「人工智慧醫學診斷中心」輔助，利用AI運算分析步態影像數據，蔡崇豪發現患者可能出現了巴金森氏症中後期的「步態凍僵」，醫護人員因而得以及早介入再治療，延緩相關病徵，如今患者在適量藥物控制下，步態不穩情形再獲改善，生活持續自理。

中國附醫人工智慧醫學診斷中心主任許凱程表示，巴金森氏症「步態凍僵」的時機往往無法輕易預測，可能在病人前往步態實驗室的過程中就突然發生。

為確保即時擷取關鍵畫面以利診斷，許凱程指出，中國附醫人工智慧醫學診斷中心與神經內科醫師團隊利用AI演算法分析病人步態影片及走道壓力資料，聯手打造「步態凍僵人工智慧輔助診斷系統」。

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許凱程說明，這套輔助診斷系統更結合具混合實境（MR）功能的頭戴式裝置，即時錄下病人的連續性步態影片，並快速同步至電腦深度學習訓練與判讀，省去架設錄影機台時間的同時，提供臨床醫師AI自動生成的步態凍僵的時間分割數據。

有了AI分析報告輔助，許凱程表示，可大幅增加醫師診斷效率，快速揪出巴金森氏症，還可提早進行手術介入或藥物治療等醫療處置。（編輯：郭諭儒）1111102