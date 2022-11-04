保留歷史建築結合新建商辦 高雄舊市議會啟動都更

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高雄市政府4日舉辦舊市議會都市更新事業公開評選實施招商說明會，由副市長史哲（前左2）主持，吸引約20多家廠商到場了解，討論熱絡。中央社記者曾以寧攝 111年11月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄舊市議會經多年閒置，高市府進行公辦都更，今天舉辦招商說明，盼讓新舊建物共融。會中廠商關切歷史建築保存，市府表示將由文化局主責進行，開發商則須負擔定額維修費用。

位於高雄中正路金融商圈、興建於1966年的「高雄舊市議會」，自高雄縣市合併以來閒置多年，於2020年登錄為歷史建築，高市府參考國外案例啟動公辦都更暨招商，規劃融合改造新舊建物，延續既有建物歷史、串接週遭金融新創產業，盼成首例以文化歷史為基底的都更。

高雄市政府今天舉辦高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施招商說明會，由高雄市副市長史哲主持，吸引約20多家廠商到場瞭解，討論熱絡。

史哲致詞表示，舊市議會經過12年閒置，多名議員關切督促活化，同時盼保留舊市議會的議事風貌，終於在今天走出第一步，展開都更案招商；未來將保留前廳歷史建築，作為地方自治台灣民族議事的紀念館，後方則做為純商業大樓，希望成為金融基地或金控總部。

史哲說，因為基地產權分別屬於市府與國有財產署，因此非常感謝國產署願意一起推動，也很感謝關心歷史建築的各方，願意各退一步，相信透過巧妙結合，能成功讓商業設施有發展空間，同時也留下歷史記憶 。

說明會簡報指出，此案土地面積共7016平方公尺，包含舊議會員工餐廳、議事廳和原高風大樓；位置緊鄰中正四路、自強一路，且鄰近捷運站，附近匯集文化、辦公、商務、觀光等機能。

原公民廣場、民主議事館屬歷史建築，將保留原貌並活化空間；議事廳部分，施作廠商應保留原有「圓形穹頂」意象，以呼應舊市議會歷史場域精神，展現新舊共融，議事廳主席台則須配合主辦機關辦理異地保存。

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現場多家廠商關切歷史建築保存營運規劃，及公益性設施要求。高雄市文化局副局長林尚瑛說明，歷史建築部分未來不會再做拆除或改建，只會修復回1966年的原始樣貌，並規劃作為民族議事館等紀念場館使用。

高雄市政府秘書長郭添貴指出，公益性設施部分，則由得標廠商負擔歷史建築維護費用新台幣8000萬元和修復費用1億1130萬元，並由文化局找專業人士進行實際維護、修復；歷史建築後側涉及需要拆除部分，待廠商提出施工計畫後，市府也將從旁輔導。（編輯：謝雅竹）1111104