少子化、缺額增 大學寄存名額逾4千名

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（中央社記者陳至中台北4日電）112學年度大學「繁星推薦」、「個人申請」總名額跌破7萬名，是8年來新低，主因是私校大量寄存名額。根據教育部統計，112學年度大學一共寄存4066個名額。

根據甄選會上午公布的新聞稿，兩管道在112學年度的總名額為6萬9845名，比去年（111學年度）的7萬1988名減少2143名。這是105學年度以來，首次兩管道總名額跌破7萬名。

近年受到少子女化影響，不少私校出現缺額，未來幾年高中應屆畢業生人數將持續下滑，各校紛紛向教育部寄存名額，避免招生數字太差，影響相關補助經費，寄存的名額待情況好轉後可再取回。

根據教育部今天晚間提供給中央社記者的數據，112學年度全國大學校院日間學制學士班，總共寄存名額為4066名。但教育部並未公布各校寄存數字，據中央社瞭解，不少老牌私校都有寄存名額，甚至達總名額的1/5。

另外，因招生競爭激烈，不少大學都大幅將名額挪到期程較前的繁星推薦、個人申請管道，分發入學名額則越來越少。部分教育團體呼籲要保留一定比率給分發入學，讓擅長筆試的學生保有升學機會。

教育部則解釋，會視學校各管道招生結果、國家重點領域產業人才培育需求等情形，核定各校繁星、申請、分發等管道的名額，且調整條件全國一致，避免個別學校發生名額極端高低的情形。

教育部表示，112學年度大學各管道名額增減，原因包括各校調整選才方向，教育部也會就國家重點領域產業人才培育面向、前一學年度學系各管道招生結果等調整名額，以回應社會各界期待，確保大學多元入學各管道名額的衡平性。

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另外，為解決產業界人才不足問題，教育部於民國108年提出「精進資通訊數位人才培育策略」，逐步擴充大專校院資通訊領域招生名額，但也使國立大學名額增加，讓私校招生雪上加霜。教育部今天解釋，112學年度擴充半導體、AI（人工智慧）、機械領域的招生名額，已較111學年度減少。

成功大學教務處綜合業務組長黃信復今天稍早接受中央社電訪表示，教育部有要求去年分發入學招滿的學校，今年應避免再減少分發名額。另外資通訊外加名額，以前是少數放在分發，多數放在申請，教育部考量各管道名額占比，今年希望將較多名額放在分發，成功大學也配合政策調整。（編輯：陳政偉）1111104