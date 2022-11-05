疫情警示教育 潘文忠：人才要能面對環境急遽變化

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黃昆輝教授教育基金會5日在台北舉辦「2022教育政策國際研討會」，教育部長潘文忠（左起）、黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝、宏碁集團創辦人施振榮出席。中央社記者陳至中台北攝 111年11月5日

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（中央社記者陳至中台北5日電）黃昆輝基金會今天舉辦教育政策研討會，教育部長潘文忠說，疫情警示世界，人才培育須面對未來環境的急遽變化。宏碁集團創辦人施振榮提醒，尋求平衡機制時，不能忘記環境和社會。

黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦「2022教育政策國際研討會」，海內外多名學者、業界人士與會，一同探討社會變遷中的人才培育。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，社會快速變遷下，對人才的需求已大大不同。他提到軟實力、跨領域的技能將是重點，如何以素養和能力做為核心，重新思考教育政策、內容和方法，為新世代建構新教育，是大家共同關注和努力的目標。

教育部長潘文忠提到，3年來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）告知世界，人類所處的環境隨時會有出其不意的挑戰，教育體系尤其需要重新思考，如何讓國家發展和人才培育能夠持續不斷，培育出的人才也要能面對環境的急遽變化。

潘文忠指出，政府推動108課綱（十二年國教課綱），就是期盼打破以往「框架式」的課程規劃，改以核心素養做整體教學設計。他認為過去模式培育出的人才，面對一層一層的考試還可以，卻難以面對未來的挑戰。

宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮今天受邀演講，主題為「王道思維的教育觀」，他認為台灣不缺人才，只缺舞台，有資源和影響力的人，就有責任搭建新的舞台。家長也不能把責任都推給學校，至少要負1/3的責任，尤其是鼓勵下一代終身學習。

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對於世界未來的挑戰，施振榮提到，環境、社會都是很容易被忽視的利害關係人，「它平常不講話，但一旦講話，大家就吃不消了。」必須建構一個所有關係人都可共創價值的機制，且要確保利益相對平衡，平衡機制也要隨時動態調整。

施振榮表示，在多元、有創意的教育環境中，他孫子一輩在學校能學到的東西，比他還要多出很多。尤其在數位科技發展下，數位落差不只在城鄉間，也在世代間，年長者應「不恥下問」，多和新一代的「數位原住民」請教，例如他不會操作手機時，都會請孫子教他。（編輯：張芷瑄）1111105