更多編輯台推薦新聞：
金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬
娛樂

金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋
運動

NBA球星厄文反猶風波擴大 Nike取消推出聯名新鞋

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐
產經

影片／Meta日本辦公室變身藝術社交空間 仿電車車廂、巨型雲朵入駐

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北宜公路坪林段土石坍方 雙向無法通行
首頁 / 生活

長庚運動醫學研討會 曾雅妮分享治療與復健經驗

2022/11/5 14:03（11/5 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
旅美高球好手曾雅妮（左）5日出席嘉義長庚醫院第3屆「運動醫學學術研討會」，分享治療與復健經驗。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
旅美高球好手曾雅妮（左）5日出席嘉義長庚醫院第3屆「運動醫學學術研討會」，分享治療與復健經驗。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）旅美高球好手曾雅妮今天到嘉縣參加「運動醫學學術研討會」，分享因髖部疼痛嚴重影響表現，接受基隆長庚醫院運動醫療團隊治療做髖關節鏡微創手術後復原良好，已能重返球場。

長庚運動醫學照護團隊今天在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，除邀請曾雅妮，景美女中拔河常勝軍成員、空手道金牌女將辜翠萍也到場，分享運動防護及治療的經驗。

曾雅妮表示，長期被髖部疼痛困擾，導致擊球表現受到嚴重影響，曾在國外接受治療，但疼痛仍無改善，經由多方探詢後，決定回國接受基隆長庚醫院副院長詹益聖所帶領的運動醫療團隊治療。

曾雅妮說，在接受髖關節鏡微創手術後復原良好，接續由運動醫學團隊安排的復健、物理治療及運動治療，目前已經能重返球場，且在各方面表現都有進步。期望能在2023年的新賽季上，完全發揮球技，重回巔峰、再創佳績。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊致詞指出，長庚運動醫學整合照護計畫已邁入第9個年頭，至2022年共累計照護台灣運動員達3947人，包括86支學校隊伍及107名個人選手，投入金額近新台幣3億元，為培育國家運動人才而努力。

程文俊表示，運動醫學整合照護計畫有別於一般商業模式，集結骨科、復健科、中醫科、神經外科等十多個相關領域的頂尖醫療專業人員及運動防護師，提供國內選手完善的運動照護、防護及健康檢查，讓選手無後顧之憂盡全力競賽。

另外，近年更向下扎根，到校園舉辦講座，提供運動傷害、防護、營養、心理、禁藥等共通性知識，針對學校運動員進行運動傷害初階評估，了解他們身體現狀及防護需求後，進一步提供協助，也發掘許多年輕的潛力選手。

嘉義縣長翁章梁、國家運動訓練中心執行長李文彬等人均出席研討會，表達對長庚運動醫學照護團隊的肯定。（編輯：郭諭儒）1111105

長庚運動醫學照護團隊5日在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，東石高中角力隊進行開場表演。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
長庚運動醫學照護團隊5日在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，東石高中角力隊進行開場表演。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
長庚運動醫學照護團隊5日在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，百餘名相關醫護及運動員出席與會。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
長庚運動醫學照護團隊5日在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，百餘名相關醫護及運動員出席與會。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
程文俊
鳳山醫院動土 陳其邁談長庚從鬼門關前救回重症病患
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族