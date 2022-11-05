長庚運動醫學研討會 曾雅妮分享治療與復健經驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）旅美高球好手曾雅妮今天到嘉縣參加「運動醫學學術研討會」，分享因髖部疼痛嚴重影響表現，接受基隆長庚醫院運動醫療團隊治療做髖關節鏡微創手術後復原良好，已能重返球場。

長庚運動醫學照護團隊今天在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，除邀請曾雅妮，景美女中拔河常勝軍成員、空手道金牌女將辜翠萍也到場，分享運動防護及治療的經驗。

曾雅妮表示，長期被髖部疼痛困擾，導致擊球表現受到嚴重影響，曾在國外接受治療，但疼痛仍無改善，經由多方探詢後，決定回國接受基隆長庚醫院副院長詹益聖所帶領的運動醫療團隊治療。

曾雅妮說，在接受髖關節鏡微創手術後復原良好，接續由運動醫學團隊安排的復健、物理治療及運動治療，目前已經能重返球場，且在各方面表現都有進步。期望能在2023年的新賽季上，完全發揮球技，重回巔峰、再創佳績。

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊致詞指出，長庚運動醫學整合照護計畫已邁入第9個年頭，至2022年共累計照護台灣運動員達3947人，包括86支學校隊伍及107名個人選手，投入金額近新台幣3億元，為培育國家運動人才而努力。

程文俊表示，運動醫學整合照護計畫有別於一般商業模式，集結骨科、復健科、中醫科、神經外科等十多個相關領域的頂尖醫療專業人員及運動防護師，提供國內選手完善的運動照護、防護及健康檢查，讓選手無後顧之憂盡全力競賽。

另外，近年更向下扎根，到校園舉辦講座，提供運動傷害、防護、營養、心理、禁藥等共通性知識，針對學校運動員進行運動傷害初階評估，了解他們身體現狀及防護需求後，進一步提供協助，也發掘許多年輕的潛力選手。

嘉義縣長翁章梁、國家運動訓練中心執行長李文彬等人均出席研討會，表達對長庚運動醫學照護團隊的肯定。（編輯：郭諭儒）1111105

長庚運動醫學照護團隊5日在嘉義長庚醫院舉辦第3屆「運動醫學學術研討會」，東石高中角力隊進行開場表演。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日