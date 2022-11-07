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台南大學校長任期將屆 遴選作業啟動

2022/11/7 18:13（11/7 19:16 更新）
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國立台南大學校長黃宗顯任期將於民國112年7月31日屆滿，台南大學正式啟動校長遴選作業，向國內外公開徵才。圖為台南大學校門。（台南大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日
國立台南大學校長黃宗顯任期將於民國112年7月31日屆滿，台南大學正式啟動校長遴選作業，向國內外公開徵才。圖為台南大學校門。（台南大學提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月7日
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（中央社記者楊思瑞台南7日電）國立台南大學校長黃宗顯任期將於112年7月31日屆滿，台南大學正式啟動校長遴選作業，向國內外公開徵才，希望各界踴躍推薦卓越人才。

台南大學今天發布新聞稿指出，現任校長黃宗顯第2任任期即將於112年7月31日屆滿，南大已依據校務會議通過的遴選辦法組成校長遴選委員會，並於10月26日召開第一次會議，正式啟動校長遴選作業。

台南大學指出，依據南大校長遴選委員會遴選作業細則規定，南大校長候選人應具備教育人員任用條例第10條規定資格，且未有教育人員任用條例及相關法令限制任用情事。

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此外，南大校長候選人還須具備學術成就與聲望，具高尚品德與情操、前瞻性教育理念、卓越規劃、組織及領導能力、爭取及妥善運用資源能力、處事公正且能超越政治、宗教、黨派及營利單位等利益等條件。

台南大學指出，校長候選人可由校內編制內專任講師以上教師20人以上、南大校友20人以上，或由國內外學術單位教授、副教授或研究員、副研究員20人以上連署推薦，詳情可上南大校長遴選專區網站參閱。（編輯：陳清芳）1111107

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